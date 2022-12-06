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    Казанский рассказал, сколько стоит пиво в Катаре

    Спортивный комментатор Денис Казанский раскрыл цену на пиво в Катаре, где проходит ЧМ-2022.

    – За три дня в Катаре – ни капли алкоголя?

    – После матча Уэльс – Англия встретились в центре города с Нобелем [Арустамяном]. Зашли в бар при отеле, выпили по бокалу пива.

    – Дорогое?

    – 100 риалов. По нынешнему курсу – 1200 рублей.

    – Ох. Пиво-то хорошее?

    – Да обычное, бутылочное. Разливное в Катаре я и не видел. Даже не уверен, что там оно есть.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.
    • Перед стартом чемпионата мира Катар запретил продажу пива на стадионах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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