Карпин – игрокам «Ростова»: «Футболистики, давайте повнимательнее в отпуске, не перегрейтесь»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к своим футболистам перед отпуском.

«Так, футболистики, давайте там повнимательнее, не перегрейтесь. Один в бане там сейчас перегреется, а второй в теплых краях. Перегреетесь, колодки еще больше начнут жрать. Так что давайте там, смотрите у меня!» — сказал Карпин.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Отставание от идущего вторым «Спартака» – 1 очко.

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