Врачи рассказали о состоянии Пеле

Доктора бразильской клиники рассказали, как чувствует себя бывший нападающий сборной Бразилии Пеле.
- Накануне сообщалось об ухудшении состояния бразильца.
«Он проходит лечение, состояние стабилизировалось. Пеле реагирует на лечение респираторной инфекции», – сказали врачи.
- Пеле в сентябре 2021 года удалили опухоль в толстой кишке.
- Спортсмен – лучший бомбардир в истории Бразилии.
- Он трижды становился чемпионом мира.
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Источник: Daily Mail