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    Савичев связал вылет Германии с ЧМ-2022 с отсутствием сосисок с пивом

    Бывший игрок сборной СССР Юрий Савичев прокомментировал вылет Германии с чемпионата мира-2022.

    – И все равно немцы не вышли.

    – Это шок. Тем более что они уже второй подряд чемпионат мира не выходят. Конечно, в команде есть преобразования, много новых игроков. Но это не оправдание.

    – Что же помешало?

    – Политические вещи, думаю, сыграли свою роль. То они рты затыкали себе. Теперь их за это пресса «мочит»: закрывайте, значит, глаза, раз вылетели. И вообще отношение к этому чемпионату мира странное. Кто-то кричит, что ему пива не хватает. Кто-то возмущается по поводу того, что повязки не разрешают носить. Я поражаюсь. Ты приезжаешь в другую страну – ну соблюдай ее законы. Какие проблемы? Не вечно же тут жить. Но, видите, немцы – такой народ, им без сосисок и пива и футбол не футбол. Свободы мало, нужно «отрываться», смаковать еще что-то, помимо футбола. И в сборной были такие настроения. Отсюда и результат.

    • Германия не вышла из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой.
    • Немцы не вышли в плей-офф на 2-м ЧМ подряд.
    • Германия – 3-кратный чемпион мира.

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    Новости сборной Германии на ЧМ-2022

    Результаты сборной Германии на ЧМ-2022

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12015

      Вомбат 27 минут назад

      Первая его фраза по делу, а про сиски и пиво он сказал зря. Их отсутствие могло сказаться разве что на болельщиках, но не на игроках. Немцы вылетели из-за того, что вместо подготовки к первой игре готовили акции в поддержку ЛГБТ.

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      Рейтинг: +560

      egor tikhonov 1 час назад

      в .опу не разрешили сосисоны им засунуть?

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