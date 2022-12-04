Савичев связал вылет Германии с ЧМ-2022 с отсутствием сосисок с пивом

Бывший игрок сборной СССР Юрий Савичев прокомментировал вылет Германии с чемпионата мира-2022.

– И все равно немцы не вышли.

– Это шок. Тем более что они уже второй подряд чемпионат мира не выходят. Конечно, в команде есть преобразования, много новых игроков. Но это не оправдание.

– Что же помешало?

– Политические вещи, думаю, сыграли свою роль. То они рты затыкали себе. Теперь их за это пресса «мочит»: закрывайте, значит, глаза, раз вылетели. И вообще отношение к этому чемпионату мира странное. Кто-то кричит, что ему пива не хватает. Кто-то возмущается по поводу того, что повязки не разрешают носить. Я поражаюсь. Ты приезжаешь в другую страну – ну соблюдай ее законы. Какие проблемы? Не вечно же тут жить. Но, видите, немцы – такой народ, им без сосисок и пива и футбол не футбол. Свободы мало, нужно «отрываться», смаковать еще что-то, помимо футбола. И в сборной были такие настроения. Отсюда и результат.

Германия не вышла из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

Немцы не вышли в плей-офф на 2-м ЧМ подряд.

Германия – 3-кратный чемпион мира.

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