«Большое спасибо за все». Пеле рассказал о состоянии здоровья

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле высказался о своем здоровье.

Накануне сообщалось об ухудшении состояния бразильца.

«Друзья, будьте спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, соблюдаю лечение. Благодарю медиков за помощь.

Ваши послания наполняют меня энергией. Я верю в бога. Следите за Бразилией на ЧМ-2022! Большое спасибо за все», – написал Пеле в социальной сети.

Пеле в сентябре 2021 года удалили опухоль в толстой кишке.

Спортсмен – лучший бомбардир в истории Бразилии.

Он трижды становился чемпионом мира.

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