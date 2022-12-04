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    «Большое спасибо за все». Пеле рассказал о состоянии здоровья

    Бывший форвард сборной Бразилии Пеле высказался о своем здоровье.

    • Накануне сообщалось об ухудшении состояния бразильца.

    «Друзья, будьте спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, соблюдаю лечение. Благодарю медиков за помощь.

    Ваши послания наполняют меня энергией. Я верю в бога. Следите за Бразилией на ЧМ-2022! Большое спасибо за все», – написал Пеле в социальной сети.

    • Пеле в сентябре 2021 года удалили опухоль в толстой кишке.
    • Спортсмен – лучший бомбардир в истории Бразилии.
    • Он трижды становился чемпионом мира.

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    Источник: Бомбардир.ру

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