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    «Зенит» не перегибает палку. Что клуб продавил, чтобы стать чемпионом?». Аршавин – о доминировании петербуржцев

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин дал понять, что не считает доминирование клуба в РПЛ нечестным.

    «То, что «Зенит» выигрывает чемпионат России последние четыре года, мне, конечно, нравится. «Зенит» сейчас, наверное, самый богатый клуб. Может, «Спартак» еще может тягаться. Но я не вижу, как «Зенит» перегибает палку.

    Что «Зенит» продавил, чтобы стать чемпионом? Наоборот, Александру Валерьевичу Дюкову во главе РФС сложнее принимать решения в пользу «Зенита». Для него решения, которые не зенитовские, сейчас даже лучше. Он себя свободнее чувствует», — сказал Аршавин.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Команда выиграла 4 последних сезона РПЛ.
    • Ближайшее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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    Источник: «РБ Спорт»

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