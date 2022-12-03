«Барселона» вышла на первое место среди клубов по голам своих игроков на ЧМ

«Барселона» вышла на чистое первое место среди клубов по голам своих игроков на чемпионатах мира. У представителей каталонцев уже 80 мячей на ЧМ.

Барселонцы обошли «Баварию», чьи игроки забили 79 голов на чемпионатах мира.

Далее идут «Реал» (75) и «Интер» (71).

«Барселону» вывел в единоличные лидеры гол Мемфиса Депая в ворота США в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира