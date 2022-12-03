Черчесов рассказал, за каких тренеров переживает на ЧМ-2022

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопросы о текущем чемпионате мира.

– Вы пристально следите за чемпионатом мира. Кто из тренеров вам наиболее интересен с профессиональной точки зрения?

– Переживал за [тренера сборной Бельгии] Роберто Мартинеса, потому что мы лично знакомы, много раз играли друг против друга.

Также интересен [тренер сборной Бразилии] Тите, для которого это, судя по всему, последний чемпионат мира. Хочется, чтобы он закончил карьеру в сборной на мажорной ноте.

С главным тренером поляков Чеславом Михневичем тоже знакомы... В основном болеешь за тех, кого больше знаешь.

– В плане тактики что-то для себя черпаете?

– Пока чего-то сверхъестественного не заметил. Жду 1/8 финала, когда команды будут играть на вылет. Возможно, тогда, наконец, увидим что-то новое.

1/8 финала ЧМ-2022 пройдет с 3 по 6 декабря.

Турнир продлится до 18 декабря.

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