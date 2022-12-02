На катарском телевидении высмеяли вылет сборной Германии с ЧМ-2022

В эфире телеканала Qatar TV пошутили над вылетом сборной Германии с чемпионата мира.

Ведущий сказал: «Так мы провожаем Германию с ЧМ-2022». После чего он и гости помахали в камеру, закрывая при этом рот рукой.

Это отсылка к акции протеста немцев перед матчем с Японией (1:2) из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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