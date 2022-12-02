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    На катарском телевидении высмеяли вылет сборной Германии с ЧМ-2022

    В эфире телеканала Qatar TV пошутили над вылетом сборной Германии с чемпионата мира.

    Ведущий сказал: «Так мы провожаем Германию с ЧМ-2022». После чего он и гости помахали в камеру, закрывая при этом рот рукой.

    Это отсылка к акции протеста немцев перед матчем с Японией (1:2) из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Источник: Bild

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +35

      петр1975 1 минуту назад

      Повязки они радужные хотели надеть. Обделались бы ещё круче

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      Рейтинг: +35

      петр1975 2 минуты назад

      Правильно. ЛГБТ сборная домой!!!!

      0
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      Рейтинг: +3480

      momwig_ 2 минуты назад

      Смех катарцев в адрес немцев - это как бы не смешнее, чем смех Быстрова

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