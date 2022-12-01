«Соболев может играть на ЧМ-2022 только на приставке». Канчельскис – о словах форварда про выход России из группы

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слова форварда «Спартака» Александра Соболева, который считает, что сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2022.

«Если бы Соболев играл на чемпионате мира – это одно дело. Александр может только на игровой приставке в игре FIFA играть на ЧМ, по-другому никак. Надо находиться в Катаре и быть участником, чтобы говорить о том, как бы мы выступили.

Слово «если» уже вошло в наш лексикон. Будь там и говори, а не находясь дома. Мы кроме «если» ничего не знаем и не можем сказать. Про уровень нашей сборной можно говорить только тогда, когда находишься на чемпионате мира или Европы.

Последние матчи национальной команды России – так себе. Могу сказать, что плохо – не забиваем, не выигрываем – это плохо», – заявил Канчельскис.

Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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