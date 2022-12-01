Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Прокуратура Турина предъявила обвинения бывшим боссам «Ювентуса». Им грозит тюрьма

    Бывшим руководителям «Ювентуса» грозит тюремное заключение.

    По информации Sky Sport, прокуратура Турина подала ходатайства о предъявлении обвинений 12 людям, находящимся под следствием.

    В их число входит экс-президент клуба Андреа Аньелли, бывший вице-президент Павел Недвед, экс-гендиректор Маурицио Арривабене и спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. Власти Турина уже подготовили ордер на арест лиц, находящихся в списке.

    «Ювентусу» грозит штраф в размере до нескольких миллионов евро. Лицам, находящимся под следствием, могут грозить штрафы в размере от 20 тысяч до 5 миллионов евро с возможным лишением свободы на срок от 1 до 8 лет.

    • Прошлое руководство клуба подало в отставку на этой неделе.
    • Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.
    • При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ

    Новости по теме
    Месси не забил пенальти Польше, Щесны взял 2-й пенальти подряд на ЧМ-2022 4
    Стало известно будущее Аллегри в «Ювентусе» после смены руководства
    Ла Лига потребовала ввести санкции против «Ювентуса» 4
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11