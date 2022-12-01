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  • Прокуратура Турина предъявила обвинения бывшим боссам «Ювентуса». Им грозит тюрьма

Прокуратура Турина предъявила обвинения бывшим боссам «Ювентуса». Им грозит тюрьма

1 декабря 2022, 17:48
3

Бывшим руководителям «Ювентуса» грозит тюремное заключение.

По информации Sky Sport, прокуратура Турина подала ходатайства о предъявлении обвинений 12 людям, находящимся под следствием.

В их число входит экс-президент клуба Андреа Аньелли, бывший вице-президент Павел Недвед, экс-гендиректор Маурицио Арривабене и спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. Власти Турина уже подготовили ордер на арест лиц, находящихся в списке.

«Ювентусу» грозит штраф в размере до нескольких миллионов евро. Лицам, находящимся под следствием, могут грозить штрафы в размере от 20 тысяч до 5 миллионов евро с возможным лишением свободы на срок от 1 до 8 лет.

  • Прошлое руководство клуба подало в отставку на этой неделе.
  • Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.
  • При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус
Комментарии (3)
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Отправить
Garrincha58
1669910484
какой срок отделаются миллионными штрафами бабла то у них немерено
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eugen-han
1669912083
А что опять с ,,юве" не так, налоги или что-то ещё??
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