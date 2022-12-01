Прокуратура Турина предъявила обвинения бывшим боссам «Ювентуса». Им грозит тюрьма

Бывшим руководителям «Ювентуса» грозит тюремное заключение.

По информации Sky Sport, прокуратура Турина подала ходатайства о предъявлении обвинений 12 людям, находящимся под следствием.

В их число входит экс-президент клуба Андреа Аньелли, бывший вице-президент Павел Недвед, экс-гендиректор Маурицио Арривабене и спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. Власти Турина уже подготовили ордер на арест лиц, находящихся в списке.

«Ювентусу» грозит штраф в размере до нескольких миллионов евро. Лицам, находящимся под следствием, могут грозить штрафы в размере от 20 тысяч до 5 миллионов евро с возможным лишением свободы на срок от 1 до 8 лет.

Прошлое руководство клуба подало в отставку на этой неделе.

Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года.

При нем команда 9 сезонов подряд выигрывала Серию А.

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