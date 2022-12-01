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    «Мне не за что извиняться». Месси – о футболке сборной Мексики на полу в раздевалке

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал критику в свой адрес из-за видео, снятого после победы над Мексикой.

    • Аргентинцы выиграли со счетом 2:0.
    • После матча команда праздновала в раздевалке.
    • На полу оказалась футболка мексиканской сборной, и Месси на нее наступил.
    • Боксер Сауль Альварес угрожал форварду «ПСЖ», но потом извинился.

    «Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, подтвердит, что с моей стороны нет неуважительного отношения.

    Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке», – заявил Месси.

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    Источник: TUDN

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +963

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Сми раздули из мухи слона как обычно, ничего такого он не сделал

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      Рейтинг: +253

      Romeo 123 2 часа назад

      Злой гном всё делает из подтишка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      r0ss1 > Romeo 123 1 час назад

      что такое подтишок?

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