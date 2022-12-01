«Мне не за что извиняться». Месси – о футболке сборной Мексики на полу в раздевалке

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал критику в свой адрес из-за видео, снятого после победы над Мексикой.
- Аргентинцы выиграли со счетом 2:0.
- После матча команда праздновала в раздевалке.
- На полу оказалась футболка мексиканской сборной, и Месси на нее наступил.
- Боксер Сауль Альварес угрожал форварду «ПСЖ», но потом извинился.
«Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, подтвердит, что с моей стороны нет неуважительного отношения.
Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке», – заявил Месси.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: TUDN