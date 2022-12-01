«Мне не за что извиняться». Месси – о футболке сборной Мексики на полу в раздевалке

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал критику в свой адрес из-за видео, снятого после победы над Мексикой.

Аргентинцы выиграли со счетом 2:0.

После матча команда праздновала в раздевалке.

На полу оказалась футболка мексиканской сборной, и Месси на нее наступил.

Боксер Сауль Альварес угрожал форварду «ПСЖ», но потом извинился.

«Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, подтвердит, что с моей стороны нет неуважительного отношения.

Мне не за что извиняться, потому что я не проявляю неуважения к народу Мексики или к футболке», – заявил Месси.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира