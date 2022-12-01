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    Боксер Альварес извинился перед Месси. Он угрожал аргентинцу после матча с Мексикой

    Мексиканский боксер Сауль Альварес принес извинения форварду сборной Аргентины Лионелю Месси.

    • Ранее мексиканский боксер раскритиковал футболиста «ПСЖ», заявив: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».

    «Меня захлестнула страсть и любовь к своей стране, и я дал неуместные комментарии. Прошу прощения у Месси и народа Аргентины.

    Каждый день мы учимся чему-то новому. Сейчас пришел мой черед», – написал Альварес.

    • Аргентина вышла в плей-офф ЧМ-2022, Мексика – нет.

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    Источник: твиттер Сауля Альвареса

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7738

      Томик 28 минут назад

      Хороший ход. Теперь боксера Альвареса все знают.

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