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    Месси не забил за сборную Аргентины впервые за семь матчей

    Аргентина победила Польшу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Капитан аргентинцев Лионель Месси в этом матче отличиться не сумел.

    Он не забил за сборную впервые за семь игр.

    • Месси пробивал пенальти в ворота поляков, но удар отразил вратарь.
    • В последний раз форвард «ПСЖ» не забивал за Аргентину 30 марта.
    • После этого он отличился 12 раз в 6 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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