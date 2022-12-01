Месси не забил за сборную Аргентины впервые за семь матчей

Аргентина победила Польшу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Капитан аргентинцев Лионель Месси в этом матче отличиться не сумел.

Он не забил за сборную впервые за семь игр.

Месси пробивал пенальти в ворота поляков, но удар отразил вратарь.

В последний раз форвард «ПСЖ» не забивал за Аргентину 30 марта.

После этого он отличился 12 раз в 6 матчах.

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