Месси не забил за сборную Аргентины впервые за семь матчей

Аргентина победила Польшу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Капитан аргентинцев Лионель Месси в этом матче отличиться не сумел.
Он не забил за сборную впервые за семь игр.
- Месси пробивал пенальти в ворота поляков, но удар отразил вратарь.
- В последний раз форвард «ПСЖ» не забивал за Аргентину 30 марта.
- После этого он отличился 12 раз в 6 матчах.
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Источник: «Бомбардир»