Семин рассказал, интересно ли ему смотреть ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России и других команд Юрий Семин поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022.

«Чемпионат мира в Катаре интересно смотреть — пока получается довольно событийный турнир. Уже есть сборные, которые произвели неожиданное впечатление, удивили — Саудовская Аравия, Испания в какой-то степени.

Понятно, что есть сборные, которые еще не до конца раскрылись, которые не показали все свои сильные стороны. Но от этого становится только интереснее, так что все самое яркое еще впереди. Любопытно, что покажут команды в следующих этапах», — сказал Семин.

Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Уже известна половина участников плей-офф.

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