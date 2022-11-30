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    «Два дурака налетели». Якубко – о массовой драке «Зенита» и «Спартака»

    Бывший форвард «Динамо» и других клубов РПЛ Мартин Якубко высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).

    «Драку я, конечно, видел. Что тут сказать — два дурака налетели, а дальше уже пошли эмоции ребят. Какая-то вспышка.

    Сегодня такие вещи на футбольном поле никому не нужны. Но от этого никто не застрахован, в голову футболиста не залезешь.

    Наказание? Если будут наказывать по-жесткому, то придется штрафовать половину одной команды и половину другой — в заваруху включились и футболисты, и тренеры. Здесь нужно найти какой-то компромисс. Я бы поддержал наказание для тех, кто все это начал», — сказал Якубко.

    • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Rоbby 1 час назад

      А Бузова еще не высказывалась по этому поводу?

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