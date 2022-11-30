«Два дурака налетели». Якубко – о массовой драке «Зенита» и «Спартака»

Бывший форвард «Динамо» и других клубов РПЛ Мартин Якубко высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).
«Драку я, конечно, видел. Что тут сказать — два дурака налетели, а дальше уже пошли эмоции ребят. Какая-то вспышка.
Сегодня такие вещи на футбольном поле никому не нужны. Но от этого никто не застрахован, в голову футболиста не залезешь.
Наказание? Если будут наказывать по-жесткому, то придется штрафовать половину одной команды и половину другой — в заваруху включились и футболисты, и тренеры. Здесь нужно найти какой-то компромисс. Я бы поддержал наказание для тех, кто все это начал», — сказал Якубко.
- Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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