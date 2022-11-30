Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Лунева: «Зарема права, что для побед «Зенита» будут делать все возможное»

    Антон Смирнов, агент бывшего вратаря «Зенита» Андрея Лунева, прокомментировал слова жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой. Она считает, что для трофеев петербуржцев будут задействованы все средства.

    • Лунев и «Зенит» сейчас ведут спор из-за невыплат премиальных.

    «Не могу не согласиться с Салиховой. Все так и есть», – написал Смирнов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • «Спартак» идет 2-м.
    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Родригао: «Бразильская банда» в «Зените»? Ее нет. Только семейная обстановка» 1
    «Это статья УК РФ – групповая хулиганка». Валерий Овчинников оценил драку «Зенита» и «Спартака»
    «Зенит» направил документы в ФИФА, чтобы получить деньги за участие Ловрена в ЧМ-2022 2
    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10913

      alp 26 минут назад

      сразу видно, что комиссию с премиальных не получил, и она ему не светит ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4219

      Spirit_78 1 час назад

      Пригрели змею, что называется. Теперь его агент уже Зареме подлизывает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11