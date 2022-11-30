Агент Лунева: «Зарема права, что для побед «Зенита» будут делать все возможное»

сразу видно, что комиссию с премиальных не получил, и она ему не светит ))
Антон Смирнов, агент бывшего вратаря «Зенита» Андрея Лунева, прокомментировал слова жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой. Она считает, что для трофеев петербуржцев будут задействованы все средства.
- Лунев и «Зенит» сейчас ведут спор из-за невыплат премиальных.
«Не могу не согласиться с Салиховой. Все так и есть», – написал Смирнов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
- «Спартак» идет 2-м.
- «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
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