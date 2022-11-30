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    У лучшего бомбардира ЧМ-2022 Мбаппе обнаружили травму перед матчем с Тунисом

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рискует пропустить матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Туниса.

    У футболиста проблемы с лодыжкой.

    • Мбаппе – лидер бомбардирской гонки ЧМ-2022 (3 гола).
    • Матч в Эр-Райяне начнется в 18:00 по Москве.
    • Франция досрочно вышла из группы.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Килиан Мбаппе: все новости на ЧМ-2022

    Сборная франции на чемпионате мира по футболу

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    Источник: RMC Sport

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