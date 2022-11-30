У лучшего бомбардира ЧМ-2022 Мбаппе обнаружили травму перед матчем с Тунисом

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рискует пропустить матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Туниса.
У футболиста проблемы с лодыжкой.
- Мбаппе – лидер бомбардирской гонки ЧМ-2022 (3 гола).
- Матч в Эр-Райяне начнется в 18:00 по Москве.
- Франция досрочно вышла из группы.
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Килиан Мбаппе: все новости на ЧМ-2022
Сборная франции на чемпионате мира по футболу
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Источник: RMC Sport