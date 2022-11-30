Английского фаната заставили полностью раздеться при обыске у стадиона. Его не пускали на матч ЧМ из-за радужной кепки

Английский болельщик Энтони Джонс рассказал, как его не пускали на матч ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Катара (2:0).

По словам фаната, охранники заставили его полностью раздеться при обыске у стадиона, а позже десять минут не пускали на арену в кепке сборной Англии в радужных цветах.

В итоге болельщику разрешили войти на стадион.

ФИФА разрешила болельщикам со 2-го тура ЧМ приходить на матчи с радужной символикой.

Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

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