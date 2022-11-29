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    Иран – США: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы Ирана и США на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Иран: Бейранванд, Хаджсафи, Мохаммади, Резаян, Эзатолахи, Пуралиганжи, Голизаде, Хоссейни, Нуроллахи, Азмун, Тареми.

    США: Тернер, Дест, Робинсон, Картер-Викерс, Рим, Адамс, Муса, МакКенни, Пулишич, Веа, Сарджент.

    • Игра пройдет на стадионе «Аль Тумама».
    • Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6430

      Красногорск_Фан 19 минут назад

      Азмуну настало время вспомнить чему его учил Дзюба в раздевалке )) Иран полный вперед, и будем надеяться что США дадут в зад

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