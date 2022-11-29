Иран – США: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы Ирана и США на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Иран: Бейранванд, Хаджсафи, Мохаммади, Резаян, Эзатолахи, Пуралиганжи, Голизаде, Хоссейни, Нуроллахи, Азмун, Тареми.
США: Тернер, Дест, Робинсон, Картер-Викерс, Рим, Адамс, Муса, МакКенни, Пулишич, Веа, Сарджент.
- Игра пройдет на стадионе «Аль Тумама».
- Начало – в 22:00 мск.
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Источник: Бомбардир.ру