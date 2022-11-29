Генич вернется к комментированию матчей ЧМ-2022

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич получил назначение на игру 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Хорватией и Бельгией.
Ранее он выражал недовольство тем, что пропустил матчи 2-го тура мундиаля.
- Хорватия и Бельгия встретятся в четверг, 1 декабря.
- Начало матча – в 18:00 мск.
- У хорватов 4 очка после 2 туров ЧМ, у бельгийцев – 3 балла.
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Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина