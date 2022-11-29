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    «Россия с тобой». В Москве поддержали сборную Ирана перед матчем с США

    Сегодня Иран и США сыграют в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    В преддверии матча в Москве появилось сообщение в поддержку иранской сборной.

    «USA is always little, Iran is always big» [«США всегда маленькие, Иран всегда большой»]. Иран, Россия с тобой», – было написано на мультимедийном экране, размещенном на стене столичного кинотеатра «Октябрь».

    • Игра начнется в 22:00 мск.
    • В очном матче Иран и США разыграют путевку в плей-офф ЧМ-2022.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5436

      AtticusFinch 23 минуты назад

      Некоторые живут по принципу враг моего врага - мой друг))+ беспилотники и Азмун))Так что многие я думаю сегодня за Иран будут болеть))

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      Рейтинг: +24809

      bset 27 минут назад

      Так вот какая альтернатива западу с их чуждым нам ЛГБТ. Наша новая политика - это владение женщиной как вещью и отношение к ней хуже, чем к животным. Хороший ориентир.

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      Рейтинг: +16406

      NewLife 36 минут назад

      Что за дебилы это написали, и какое они имели право выступать от имени России. Я, например, гражданин России не поддерживаю это мерзкое государство, где правят муллы, женщин убивают за неправильный хиджаб, через своих прокси бандитов взрывают мирных людей в Израиле.

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