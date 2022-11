«Россия с тобой». В Москве поддержали сборную Ирана перед матчем с США

Сегодня Иран и США сыграют в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В преддверии матча в Москве появилось сообщение в поддержку иранской сборной.

«USA is always little, Iran is always big» [«США всегда маленькие, Иран всегда большой»]. Иран, Россия с тобой», – было написано на мультимедийном экране, размещенном на стене столичного кинотеатра «Октябрь».

Игра начнется в 22:00 мск.

В очном матче Иран и США разыграют путевку в плей-офф ЧМ-2022.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира