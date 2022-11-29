«Россия с тобой». В Москве поддержали сборную Ирана перед матчем с США

Сегодня Иран и США сыграют в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
В преддверии матча в Москве появилось сообщение в поддержку иранской сборной.
«USA is always little, Iran is always big» [«США всегда маленькие, Иран всегда большой»]. Иран, Россия с тобой», – было написано на мультимедийном экране, размещенном на стене столичного кинотеатра «Октябрь».
- Игра начнется в 22:00 мск.
- В очном матче Иран и США разыграют путевку в плей-офф ЧМ-2022.
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Источник: Sports.ru