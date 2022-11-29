Власти Ирана отправили подставных фанатов в Катар на матчи ЧМ-2022 (CNN)

Какие вы все одинаковые, недемократические режимы. Согнать массовку из бюджетников, чтобы показать якобы поддержку. Ничего нового.
Поддержка сборной Ирана на чемпионате мира обеспечивалась на государственном уровне.
По информации CNN, иранские власти отправили подставных фанатов в Катар на матчи с Уэльсом и США.
На игру с американцами поехали тысячи человек, чтобы создать ложное ощущение поддержки и благосклонности среди болельщиков.
- Иран и США встретятся сегодня в 22:00 мск.
- В очном матче команды разыграют путевку в плей-офф ЧМ-2022.
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