Власти Ирана отправили подставных фанатов в Катар на матчи ЧМ-2022 (CNN)

Поддержка сборной Ирана на чемпионате мира обеспечивалась на государственном уровне.

По информации CNN, иранские власти отправили подставных фанатов в Катар на матчи с Уэльсом и США.

На игру с американцами поехали тысячи человек, чтобы создать ложное ощущение поддержки и благосклонности среди болельщиков.

Иран и США встретятся сегодня в 22:00 мск.

В очном матче команды разыграют путевку в плей-офф ЧМ-2022.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира