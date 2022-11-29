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    Власти Ирана отправили подставных фанатов в Катар на матчи ЧМ-2022 (CNN)

    Поддержка сборной Ирана на чемпионате мира обеспечивалась на государственном уровне.

    По информации CNN, иранские власти отправили подставных фанатов в Катар на матчи с Уэльсом и США.

    На игру с американцами поехали тысячи человек, чтобы создать ложное ощущение поддержки и благосклонности среди болельщиков.

    • Иран и США встретятся сегодня в 22:00 мск.
    • В очном матче команды разыграют путевку в плей-офф ЧМ-2022.

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    Источник: CNN

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24802

      bset 3 минуты назад

      Какие вы все одинаковые, недемократические режимы. Согнать массовку из бюджетников, чтобы показать якобы поддержку. Ничего нового.

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      Рейтинг: +549

      semm 10 минут назад

      Я удивляюсь, как "Бомбардир" перепечатывает эту помойку CNN из страны беглых бандитов и наркоманов! Им до Ирана так же далеко, как до Кубка Мира 2022

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