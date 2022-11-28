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    Сторожук – об уходе из «Краснодара»: «Руки опускать не собираюсь. Я сильный человек»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал информацию о возможном увольнении из клуба.

    «Ничего не знаю. Я уверен в себе, считаю себя сильным человеком, поэтому руки опускать не собираюсь. Также не собираюсь обращать внимание на то, что пишут вокруг.

    Нужно работать и делать то, что ты знаешь. Нужно выходить на поле и пытаться одерживать победы. Только так», — сказал Сторожук.

    • Сторожук возглавляет «Краснодар» с марта 2022 года.
    • Команда идет на 8-м месте в РПЛ после 17 туров.
    • В Кубке России краснодарцы выиграли группу с «Локомотивом», «Пари НН» и «Химками».

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    Источник: «РБ Спорт»

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