Сторожук – об уходе из «Краснодара»: «Руки опускать не собираюсь. Я сильный человек»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал информацию о возможном увольнении из клуба.

«Ничего не знаю. Я уверен в себе, считаю себя сильным человеком, поэтому руки опускать не собираюсь. Также не собираюсь обращать внимание на то, что пишут вокруг.

Нужно работать и делать то, что ты знаешь. Нужно выходить на поле и пытаться одерживать победы. Только так», — сказал Сторожук.

Сторожук возглавляет «Краснодар» с марта 2022 года.

Команда идет на 8-м месте в РПЛ после 17 туров.

В Кубке России краснодарцы выиграли группу с «Локомотивом», «Пари НН» и «Химками».

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