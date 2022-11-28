ФИФА возбудила дело в отношении Федерации футбола Германии

ФИФА возбудила дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Германии, сообщает AP News.

Причина – отсутствие игроков немецкой сборной на обязательных пресс-конференциях за день до матчей.

Федерации футбола Германии, скорее всего, будет наказана штрафом.

Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

Они закрыли рот рукой на командном фото.

Сборная Германии отказалась от дальнейших акций протеста во время турнира.

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