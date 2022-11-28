Тренер сборной Португалии Сантуш высказался о лидерских качествах Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил лидерские функции капитана команды Криштиану Роналду.
«Я видел и тренировал более сильных игроков в плане общения. Это были настоящие лидеры.
Но не все игроки проявляют себя одинаково. Я знал Криштиану еще юношей, и в то время он не был таким.
Но со временем его качества стали проявляться, он стал чаще брать слово. Команда хорошо справляется, и это самое главное», – сказал Сантуш.
- Сегодня Португалия сыграет с Уругваем.
- Начало матча – в 22:00 мск.
- На ЧМ команда стартовала с победы над Ганой (3:2).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: A Bola