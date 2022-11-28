Тренер сборной Португалии Сантуш высказался о лидерских качествах Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил лидерские функции капитана команды Криштиану Роналду.

«Я видел и тренировал более сильных игроков в плане общения. Это были настоящие лидеры.

Но не все игроки проявляют себя одинаково. Я знал Криштиану еще юношей, и в то время он не был таким.

Но со временем его качества стали проявляться, он стал чаще брать слово. Команда хорошо справляется, и это самое главное», – сказал Сантуш.

Сегодня Португалия сыграет с Уругваем.

Начало матча – в 22:00 мск.

На ЧМ команда стартовала с победы над Ганой (3:2).

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