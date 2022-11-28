Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер сборной Португалии Сантуш высказался о лидерских качествах Роналду

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил лидерские функции капитана команды Криштиану Роналду.

    «Я видел и тренировал более сильных игроков в плане общения. Это были настоящие лидеры.

    Но не все игроки проявляют себя одинаково. Я знал Криштиану еще юношей, и в то время он не был таким.

    Но со временем его качества стали проявляться, он стал чаще брать слово. Команда хорошо справляется, и это самое главное», – сказал Сантуш.

    • Сегодня Португалия сыграет с Уругваем.
    • Начало матча – в 22:00 мск.
    • На ЧМ команда стартовала с победы над Ганой (3:2).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Роналду выложил фото с тренировки сборной Португалии 1
    Бубнов назвал лучшего игрока ЧМ-2022: «Месси и Роналду с ним сравниться не могут» 13
    Роналду пригласил игроков сборной Португалии на совместный ужин
    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51698

      MaxRnD 11 минут назад

      Плачущий дельфин

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11