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    Месси: «Моя семья страдает на ЧМ-2022»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что он и его семья испытывает давление на чемпионате мира в Катаре.

    «После первой игры Аргентины мой сын Матео ушел в слезах, а Тиаго сказал, что мы выйдем в плей-офф, если выиграем два оставшихся матча.

    Моя семья страдает, как и все аргентинцы. Но теперь мы счастливы, что судьба выхода из группы зависит только от нас. Доволен, что теперь у нас будет несколько спокойных дней», – сказал Месси.

    • Аргентина вчера обыграла Мексику и набрала первые очки на ЧМ.
    • 30 ноября сборная сыграет против Польши.

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    Источник: Mirror

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