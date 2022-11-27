Месси: «Моя семья страдает на ЧМ-2022»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что он и его семья испытывает давление на чемпионате мира в Катаре.

«После первой игры Аргентины мой сын Матео ушел в слезах, а Тиаго сказал, что мы выйдем в плей-офф, если выиграем два оставшихся матча.

Моя семья страдает, как и все аргентинцы. Но теперь мы счастливы, что судьба выхода из группы зависит только от нас. Доволен, что теперь у нас будет несколько спокойных дней», – сказал Месси.

Аргентина вчера обыграла Мексику и набрала первые очки на ЧМ.

30 ноября сборная сыграет против Польши.

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