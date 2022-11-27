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    Семак назвал виновного в массовой драке в игре «Зенит» – «Спартак»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовую драку в концовке матча Кубка России со Спартаком».

    «Закончилось все стычкой. Футбола было меньше, чем борьбы. То количество нарушений... Судья такую планку борьбы поставил, что все должно было перетечь в потасовку. Надо поощрять игру в футбол, а не хватание руками.

    Считаю, что судья выбрал неправильную стратегию. К сожалению, мы возвращаемся не к игре, а к таким моментам», – сказал Семак.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5071

      Каратель 8 минут назад

      как всегда семачишка своих узбеков отмазывает,а то ведь не захотят играть в следующий раз...где был тот семак который тренировал уфу? превратился в болотную жижу

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      Рейтинг: +741

      АКМ-74У 8 минут назад

      Когда-то Москалева отстраняли от судейства за многочисленные подсуживания. И кто его вернул и продвигает выше?

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