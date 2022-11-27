Семак назвал виновного в массовой драке в игре «Зенит» – «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовую драку в концовке матча Кубка России со Спартаком».

«Закончилось все стычкой. Футбола было меньше, чем борьбы. То количество нарушений... Судья такую планку борьбы поставил, что все должно было перетечь в потасовку. Надо поощрять игру в футбол, а не хватание руками.

Считаю, что судья выбрал неправильную стратегию. К сожалению, мы возвращаемся не к игре, а к таким моментам», – сказал Семак.

Игру судил главный арбитр Владимир Москалев.

Он показал 6 красных карточек по итогам встречи.

«Зенит» обыграл «Спартак» в серии пенальти.

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