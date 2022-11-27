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  • Семак назвал виновного в массовой драке в игре «Зенит» – «Спартак»

Семак назвал виновного в массовой драке в игре «Зенит» – «Спартак»

27 ноября 2022, 19:02
34

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовую драку в концовке матча Кубка России со Спартаком».

«Закончилось все стычкой. Футбола было меньше, чем борьбы. То количество нарушений... Судья такую планку борьбы поставил, что все должно было перетечь в потасовку. Надо поощрять игру в футбол, а не хватание руками.

Считаю, что судья выбрал неправильную стратегию. К сожалению, мы возвращаемся не к игре, а к таким моментам», – сказал Семак.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Семак Сергей Москалев Владимир
Комментарии (34)
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АКС-74У
1669565100
Когда-то Москалева отстраняли от судейства за многочисленные подсуживания. И кто его вернул и продвигает выше?
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Каратель помойников
1669565117
как всегда семачишка своих узбеков отмазывает,а то ведь не захотят играть в следующий раз...где был тот семак который тренировал уфу? превратился в болотную жижу
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Romeo 123
1669566457
Продажный судья купленный спортагом
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portero
1669567704
Вот соглашусь с Семаком, это мудро со свистком в жопе не показывал карты в первом тайме за откровенную грубость, в итоге всё копилось, вседозволенность выплеснулась в потасовку.... Конечно больше всего вомутил соболь-шакал, родригао и шамара...
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R_a_i_n
1669567746
Сегодня Сережа весь матч аппелировал к судьям. Даже комментаторы это отмечали. Сережа жалуется на судейство) КТо-то говорил когда-то, что Спартаку нужно меньше жаловаться и лучше играть)
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шахта Заполярная
1669569689
семак и виноват, не хрен тройные премиальные обещать за победу. А если по игре, судья виноват лишь в том, что конце матча не удалил снежка(бариуса) за открытый , хамский удар по ногам, а дал желтую. Вот с этого вся заваруха и пошла, снежок после финального свистка кинулся на Промеса и пошло.
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Plyash
1669577905
Семак,чудо травоядное,тебе в Зеньке больше нет места,ищи другую дурку.Сказано было разорвать Спартак,а тут @уюшки по всему грызлу.В общем,по тихой грусти,вегетарианца начнут сплавлять газпромовские деньгодатели..
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житель СПб
1669585538
Вот на 200% согласен! Именно так думал - и не читая новостей на Бомбе. Именно судье я бы дал КК в первую очередь! Хотелось бы, чтобы эту карточку ему выписал руководящий орган. Иначе и быть не могло. Сергей здесь все сказал по существу. Одна команда вышла не играть в футбол, а драться - что она и делала при прямом попустительстве судьи весь матч. Точнее, минут 70 - дальше уже пошла драка обоюдная. Чему здесь радоваться? Результату Спартака? Добро, поздравляем вас. А вот за футбол сегодня радоваться не приходится. Его не было.
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моэм
1669631776
Если Семак про то что Москалёву надо было дать ЖК Барриосу преднамеренно засадившему Шамару в колено а потом "вместо извинения пославший того ....то согласен , виноват судья , вовремя не поставивший на место оборзевших газпромовцев.
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alefreddy
1669721687
тогда надо было показывать карточки пылким латинос за постоянные разговоры и упреки судье
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