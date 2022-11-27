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    Ходдл: «Месси всегда будет в тени Марадоны, если не выиграет ЧМ»

    Бывший футболист сборной Англии Гленн Ходдл сравнил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с Диего Марадоной.

    «Для меня Марадона – лучший игрок всех времен. Он был чистым гением.

    ЧМ-2022 – последний шанс для Месси подняться до уровня Марадоны. Если Месси не выиграет трофей, он всегда будет в тени Марадоны», – сказал Ходдл.

    • Для Месси это 5-й ЧМ.
    • Месси догнал Марадону по голам на чемпионатах мира (8).
    • Аргентина единственный раз выиграла ЧМ в 1986 году с Марадоной в составе.

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    Источник: Daily Star

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2006

      Maxi_7 5 минут назад

      Международные трофеи со сборными вообще ничего не решают в плане определения лучшего игрока, вопреки всеобщему психозу и истерии на этой почве, это не более, чем заблуждение. Футбол - командная игра и на высочайшем уровне даже одного косяка одного игрока хватает для судьбоносной ошибки и следовательно проигрыша в матче, я уже не говорю про случаи, когда вам тупо не повезло родиться где-нибудь в Гондурасе, и тут будь ты хоть Пеле, Марадона, Кройф и Месси с Роналду по таланту в одном флаконе - тебе это не поможет выиграть турнир, если у тебя полена в сокомандниках. И даже в тех же традиционных футбольных странах очень много зависит от просто везения с поколением игроков, как это было с бразильцами, итальянцами, испанцами,

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      Рейтинг: +2006

      Maxi_7 > Maxi_7 5 минут назад

      французами и т.д. И это я ещё молчу про то, что любой кубок мира можно на изях пропустить по причине какой-нибудь тупой травмы( Ройс, пропускавший почти все крупные международные турниры шлёт всем приветы), т.к. проводится он раз в 4 года и у тебя потом просто тупо не будет времени чтобы выиграть следующий.
      В общем единственным мерилом величия игрока является клубный футбол и высшим достижением игрока является количество побед в настоящем чемпионате мира - Лиге Чемпионов УЕФА, а все эти турниры сборных, где игроки собираются 3 раза в год мячик попинать на скорую ногу не более чем фанфик и так, просто поугарать по приколу. Никакой реальной ценности они не несут.

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