Ходдл: «Месси всегда будет в тени Марадоны, если не выиграет ЧМ»

Бывший футболист сборной Англии Гленн Ходдл сравнил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с Диего Марадоной.

«Для меня Марадона – лучший игрок всех времен. Он был чистым гением.

ЧМ-2022 – последний шанс для Месси подняться до уровня Марадоны. Если Месси не выиграет трофей, он всегда будет в тени Марадоны», – сказал Ходдл.

Для Месси это 5-й ЧМ.

Месси догнал Марадону по голам на чемпионатах мира (8).

Аргентина единственный раз выиграла ЧМ в 1986 году с Марадоной в составе.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира