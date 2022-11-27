Ходдл: «Месси всегда будет в тени Марадоны, если не выиграет ЧМ»

Бывший футболист сборной Англии Гленн Ходдл сравнил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с Диего Марадоной.
«Для меня Марадона – лучший игрок всех времен. Он был чистым гением.
ЧМ-2022 – последний шанс для Месси подняться до уровня Марадоны. Если Месси не выиграет трофей, он всегда будет в тени Марадоны», – сказал Ходдл.
- Для Месси это 5-й ЧМ.
- Месси догнал Марадону по голам на чемпионатах мира (8).
- Аргентина единственный раз выиграла ЧМ в 1986 году с Марадоной в составе.
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Источник: Daily Star