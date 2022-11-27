Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Месси: «В среду будет ещe один финал. Вперeд, Аргентина!»

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в соцсетях, посвященный победе над Мексикой во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    «Мы должны были выиграть, и мы сделали это. В среду будет ещe один финал.

    Мы должны продолжать бороться все вместе. Вперeд, Аргентина!!!» – написал Месси.

    • Аргентина обыграла Мексику со счетом 2:0.
    • Месси забил гол и сделал ассист.
    • 30 ноября аргентинцы встретятся с Польшей.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Месси – самый молодой и самый возрастной игрок ЧМ с 1966 года, сделавший гол+пас в одном матче
    Месси установил рекорд сборной Аргентины на ЧМ
    Месси установил рекорд чемпионата мира
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11