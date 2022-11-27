Месси: «В среду будет ещe один финал. Вперeд, Аргентина!»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в соцсетях, посвященный победе над Мексикой во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

«Мы должны были выиграть, и мы сделали это. В среду будет ещe один финал.

Мы должны продолжать бороться все вместе. Вперeд, Аргентина!!!» – написал Месси.

Аргентина обыграла Мексику со счетом 2:0.

Месси забил гол и сделал ассист.

30 ноября аргентинцы встретятся с Польшей.

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