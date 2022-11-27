Месси: «В среду будет ещe один финал. Вперeд, Аргентина!»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в соцсетях, посвященный победе над Мексикой во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
«Мы должны были выиграть, и мы сделали это. В среду будет ещe один финал.
Мы должны продолжать бороться все вместе. Вперeд, Аргентина!!!» – написал Месси.
- Аргентина обыграла Мексику со счетом 2:0.
- Месси забил гол и сделал ассист.
- 30 ноября аргентинцы встретятся с Польшей.
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Источник: «Бомбардир»