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    Роналду пригласил игроков сборной Португалии на совместный ужин

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду организовал ужин для партнеров по национальной команде.

    На встрече отсутствовали Бернарду Силва, Жоау Канселу и Жозе Са – они решили провести время с семьями.

    • Португальцы стартовали на ЧМ-2022 с победы над Ганой (3:2).
    • Роналду открыл счет в этом матче, реализовав пенальти.
    • Другие соперники по группе – Уругвай и Южная Корея.

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    Источник: Daily Mail

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