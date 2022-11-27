Роналду пригласил игроков сборной Португалии на совместный ужин

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду организовал ужин для партнеров по национальной команде.

На встрече отсутствовали Бернарду Силва, Жоау Канселу и Жозе Са – они решили провести время с семьями.

Португальцы стартовали на ЧМ-2022 с победы над Ганой (3:2).

Роналду открыл счет в этом матче, реализовав пенальти.

Другие соперники по группе – Уругвай и Южная Корея.

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