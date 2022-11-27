«Исход матча определил один человек». Скалони – о победе Аргентины над Мексикой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарии по итогам матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Мексики.
- Аргентинцы выиграли со счетом 2:0.
- В активе Лионеля Месси гол + ассист.
- Следующий соперник – Польша.
«Мы знали, что играть с Мексикой будет тяжело. Тем более, они действовали не так, как обычно, используя пять защитников.
Первый тайм не удался ни нам, ни сопернику. В перерыве мы внесли правки и стали играть лучше.
А потом вы сами все видели. Исход матча определил один человек. Наша «десятка» Лионель Месси. Он знает, что за его спиной вся команда», – заявил Скалони.
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Источник: твиттер сборной Аргентины