«Исход матча определил один человек». Скалони – о победе Аргентины над Мексикой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарии по итогам матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Мексики.

Аргентинцы выиграли со счетом 2:0.

В активе Лионеля Месси гол + ассист.

Следующий соперник – Польша.

«Мы знали, что играть с Мексикой будет тяжело. Тем более, они действовали не так, как обычно, используя пять защитников.

Первый тайм не удался ни нам, ни сопернику. В перерыве мы внесли правки и стали играть лучше.

А потом вы сами все видели. Исход матча определил один человек. Наша «десятка» Лионель Месси. Он знает, что за его спиной вся команда», – заявил Скалони.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира