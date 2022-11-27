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    «Исход матча определил один человек». Скалони – о победе Аргентины над Мексикой

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарии по итогам матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Мексики.

    • Аргентинцы выиграли со счетом 2:0.
    • В активе Лионеля Месси гол + ассист.
    • Следующий соперник – Польша.

    «Мы знали, что играть с Мексикой будет тяжело. Тем более, они действовали не так, как обычно, используя пять защитников.

    Первый тайм не удался ни нам, ни сопернику. В перерыве мы внесли правки и стали играть лучше.

    А потом вы сами все видели. Исход матча определил один человек. Наша «десятка» Лионель Месси. Он знает, что за его спиной вся команда», – заявил Скалони.

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    Источник: твиттер сборной Аргентины

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