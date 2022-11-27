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    Матч Аргентина – Мексика стал самым посещаемым на ЧМ с 1994 года

    Сборная Аргентина обыграла Мексику (2:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Игру посетили 88,966 зрителей.

    Как сообщает пресс-служба ФИФА, это самая посещаемая игра в истории чемпионатов мира со времен финала 1994 года.

    • Матч Аргентина – Мексика проходил на стадионе «Лусаил Иконик».
    • В 1991 году игру в США между сборными Бразилии и Италии посетили 94,194 зрителей.

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    Источник: «Бомбардир»

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