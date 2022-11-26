«Из-за повязок ЛГБТ полностью уничтожается имидж страны». Депутат Журова – о Катаре

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова порассуждала о том, что в Катаре разрешили демонстрацию символики ЛГБТ-сообщества во время чемпионата мира.

«Я допускаю, что было оказано давление на Катар. Не понимаю, как они это будут объяснять. Это все зависело от страны.

Спортивные соревнования – это не то место, где нужно проявлять политические и жизненные позиции. Нужно соревноваться, а не заявления делать.

Для меня это неприемлемо. Демонстрация должна быть за пределами спортивных объектов. Кто-то это поддерживает, а кто-то нет. Получается, что все превращается в площадку для обсуждений и выяснения отношений.

Зачем спортсменам это? Поддерживаешь, не поддерживаешь. Стоишь ли ты на коленях перед чернокожими или нет. Это очень непросто.

Человека ставят все время в неудобное положение. Иначе все на него смотрят, и ему приходится делать что-то в угоду кому-то. Это же тоже неправильно. На спортивных мероприятиях должен быть только спорт, и все должны этого придерживаться.

Было серьезное противодействие. Катар сломался по каким-то причинам. Они не хотят скандала. Настолько страна представлена в негативном ключе.

Из-за повязок ЛГБТ полностью уничтожается имидж страны. Им пришлось пойти на поводу. Удивительная вещь, но факт», – сказала Журова.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.

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