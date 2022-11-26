«Из-за повязок ЛГБТ полностью уничтожается имидж страны». Депутат Журова – о Катаре

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова порассуждала о том, что в Катаре разрешили демонстрацию символики ЛГБТ-сообщества во время чемпионата мира.
«Я допускаю, что было оказано давление на Катар. Не понимаю, как они это будут объяснять. Это все зависело от страны.
Спортивные соревнования – это не то место, где нужно проявлять политические и жизненные позиции. Нужно соревноваться, а не заявления делать.
Для меня это неприемлемо. Демонстрация должна быть за пределами спортивных объектов. Кто-то это поддерживает, а кто-то нет. Получается, что все превращается в площадку для обсуждений и выяснения отношений.
Зачем спортсменам это? Поддерживаешь, не поддерживаешь. Стоишь ли ты на коленях перед чернокожими или нет. Это очень непросто.
Человека ставят все время в неудобное положение. Иначе все на него смотрят, и ему приходится делать что-то в угоду кому-то. Это же тоже неправильно. На спортивных мероприятиях должен быть только спорт, и все должны этого придерживаться.
Было серьезное противодействие. Катар сломался по каким-то причинам. Они не хотят скандала. Настолько страна представлена в негативном ключе.
Из-за повязок ЛГБТ полностью уничтожается имидж страны. Им пришлось пойти на поводу. Удивительная вещь, но факт», – сказала Журова.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира