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    На стадионах ЧМ-2022 разрешат радужные флаги. ФИФА получила гарантии от Катара

    ФИФА договорилась с властями Катара о снятии некоторых ограничений.

    Радужные флаги не будут запрещены на футбольных стадионах со 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Катар предоставил гарантии, что людей, поддерживающих ЛГБТ-сообщество во время матчей, перестанут задерживать.

    Более того, комитет по вопросам безопасности и охраны откажется от конфискации предметов радужной расцветки.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.

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    Источник: The Independent

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1484

      Тазит 11 минут назад

      Завтра игроки сборной Катара в знак протеста должны выйти на поле прикрыв зад рукой.

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      Рейтинг: +66547

      portero > Тазит 1 минуту назад

      Или оголив в знак поддержки.....

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      Рейтинг: +668

      Fialet 12 минут назад

      Писец, и арабов прогнули...

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      Рейтинг: +10825

      R_a_i_n 18 минут назад

      Я только вот не давно писал о правилах))) Правила, если это кому то нужно можно изменить под себя)))

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