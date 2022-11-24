На стадионах ЧМ-2022 разрешат радужные флаги. ФИФА получила гарантии от Катара

ФИФА договорилась с властями Катара о снятии некоторых ограничений.

Радужные флаги не будут запрещены на футбольных стадионах со 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Катар предоставил гарантии, что людей, поддерживающих ЛГБТ-сообщество во время матчей, перестанут задерживать.

Более того, комитет по вопросам безопасности и охраны откажется от конфискации предметов радужной расцветки.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.

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