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    Тренер Аргентины Скалони рассказал о готовности Месси к матчу с Мексикой

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что капитан команды Лионель Месси сможет сыграть с Мексикой во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Сообщалось, что у 35-летнего футболиста проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги.

    «Он хорошо себя чувствует. Сейчас мы нуждаемся в Месси больше, чем когда-либо.

    Нет вопросов к физическому и эмоциональному состоянию Лео. Мы знаем, что завтра важный матч. Все зависит от нас», – сказал Скалони.

    • Аргентина сыграет с Мексикой в субботу в 22:00 мск .
    • В случае поражения аргентинцы досрочно вылетят с ЧМ-2022.

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    Источник: ESPN

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