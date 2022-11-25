Тренер Аргентины Скалони рассказал о готовности Месси к матчу с Мексикой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что капитан команды Лионель Месси сможет сыграть с Мексикой во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Сообщалось, что у 35-летнего футболиста проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги.

«Он хорошо себя чувствует. Сейчас мы нуждаемся в Месси больше, чем когда-либо.

Нет вопросов к физическому и эмоциональному состоянию Лео. Мы знаем, что завтра важный матч. Все зависит от нас», – сказал Скалони.

Аргентина сыграет с Мексикой в субботу в 22:00 мск .

В случае поражения аргентинцы досрочно вылетят с ЧМ-2022.

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