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    Месси тренировался индивидуально за два дня до игры с Мексикой

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение.

    У 35-летнего футболиста проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги.

    Сегодня нападающий «ПСЖ» тренировался индивидуально, но ожидается, что он успеет восстановиться к ближайшему матчу.

    • Аргентина 26 ноября сыграет с Мексикой.
    • В случае поражения аргентинцы досрочно вылетят с ЧМ-2022.
    • Месси в матче с Саудовской Аравией (1:2) реализовал пенальти.

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    Источник: Marca

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    24.11.2022 23:43
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