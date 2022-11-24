Месси тренировался индивидуально за два дня до игры с Мексикой

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение.
У 35-летнего футболиста проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги.
Сегодня нападающий «ПСЖ» тренировался индивидуально, но ожидается, что он успеет восстановиться к ближайшему матчу.
- Аргентина 26 ноября сыграет с Мексикой.
- В случае поражения аргентинцы досрочно вылетят с ЧМ-2022.
- Месси в матче с Саудовской Аравией (1:2) реализовал пенальти.
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Источник: Marca