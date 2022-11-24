Месси тренировался индивидуально за два дня до игры с Мексикой

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение.

У 35-летнего футболиста проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги.

Сегодня нападающий «ПСЖ» тренировался индивидуально, но ожидается, что он успеет восстановиться к ближайшему матчу.

Аргентина 26 ноября сыграет с Мексикой.

В случае поражения аргентинцы досрочно вылетят с ЧМ-2022.

Месси в матче с Саудовской Аравией (1:2) реализовал пенальти.

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