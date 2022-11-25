Канчельскис отреагировал на рекорд Роналду, который первым забил на пяти ЧМ

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал достижение капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

37-летний нападающий в четверг забил Гане (3:2).

Он стал первым игроком в истории с голами на 5 разных ЧМ.

«Роналду установил рекорд, забив на пяти чемпионатах мира. Думаю, никто из футболистов его не перебьeт в ближайшее время», – сказал Канчельскис.

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