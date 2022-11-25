Сторожук рассказал, сколько игроков должен подписать «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук считает, что клуб должен приобрести минимум 2-3 игроков в зимнее трансферное окно.

– Что для вас, как тренера, означает столь длительное межсезонье?

– Это работа над ошибками, формирование состава. Межсезонье для футболистов – это нелюбимое время, для тренера – это анализ матчей. Задача сделать каждого футболиста сильнее. Это то время, когда игроки должны расти во всем. Работа трудная, но необходимая.

– Трансферное окно откроется только в январе, но предварительная работа наверняка ведется. Какие позиции в первую очередь нуждаются в укреплении?

– На сегодняшний момент в каждой позиции требуется усиление. Два или три новых игрока нам не помешают.

– Останутся ли в команде легионеры, и в первую очередь Кристиан Рамирес?

– У них есть обязательства перед клубом. Мы всем рады.

Сторожук возглавил «Краснодар» весной 2022 года.

Сообщалось, что клуб ищет нового главного тренера.

Команда занимает 8-е место в РПЛ.

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