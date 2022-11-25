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    Сторожук рассказал, сколько игроков должен подписать «Краснодар»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук считает, что клуб должен приобрести минимум 2-3 игроков в зимнее трансферное окно.

    – Что для вас, как тренера, означает столь длительное межсезонье?

    – Это работа над ошибками, формирование состава. Межсезонье для футболистов – это нелюбимое время, для тренера – это анализ матчей. Задача сделать каждого футболиста сильнее. Это то время, когда игроки должны расти во всем. Работа трудная, но необходимая.

    – Трансферное окно откроется только в январе, но предварительная работа наверняка ведется. Какие позиции в первую очередь нуждаются в укреплении?

    – На сегодняшний момент в каждой позиции требуется усиление. Два или три новых игрока нам не помешают.

    – Останутся ли в команде легионеры, и в первую очередь Кристиан Рамирес?

    – У них есть обязательства перед клубом. Мы всем рады.

    • Сторожук возглавил «Краснодар» весной 2022 года.
    • Сообщалось, что клуб ищет нового главного тренера.
    • Команда занимает 8-е место в РПЛ.

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    Источник: «Советский спорт»

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