«Болельщики хотят видеть футбол». Семак одобрил, что на ЧМ-2022 добавляют много времени

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался на тему добавленного времени в матчах чемпионата мира-2022. Судьи добавляют к таймам по пять минут и более.

– Как вам тенденция добавления времени на чемпионате мира? Если у нас так будет, это плюс для таких команд, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА?

– Пока это смотрится неожиданно. Добавлять время, на мой взгляд, справедливо – в игре много остановок, задержек. А болельщики хотят видеть футбол. Ничего плохого в этом не вижу. Минусов не так уж много, помимо того что нам непривычно сейчас это видеть.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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