«Химки» назначат нового гендиректора. Влияние Терюшкова на клуб уменьшится (Андрей Панков)

А кто был в "Олимпе-Долгопрудный"? Ой. Надо же, Садыговы. ))
Пипец позорище, влияние они меняют, всё таже мафия. Пока Садыговы в Химках - пустые стадионы. Я в том числе, с августа не хожу на игры Химок, уроды должны уйти. Садыговы оборзели дальше некуда и людей за идиотов держат. "Игрушку" себе нашли, которая скорее всего в ФНЛ свалится.
«Химки» зимой сменят генерального директора.
«Зимой в клубе планируется смена гендиректора. Оленева заменит Лев Агроскин, который ранее занимал аналогичную должность в «Олимпе-Долгопрудном».
Агроскин — человек Туфана Садыгова, когда как Оленев был человеком Терюшкова. Связана замена с тем, что депутата Госдумы отодвинут от клуба, его влияние значительно уменьшится», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ после 16 туров.
- Сообщалось, что клуб могут покинуть 10 игроков.
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