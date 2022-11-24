«Химки» назначат нового гендиректора. Влияние Терюшкова на клуб уменьшится (Андрей Панков)

«Химки» зимой сменят генерального директора.

«Зимой в клубе планируется смена гендиректора. Оленева заменит Лев Агроскин, который ранее занимал аналогичную должность в «Олимпе-Долгопрудном».

Агроскин — человек Туфана Садыгова, когда как Оленев был человеком Терюшкова. Связана замена с тем, что депутата Госдумы отодвинут от клуба, его влияние значительно уменьшится», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ после 16 туров.

Сообщалось, что клуб могут покинуть 10 игроков.

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