Мбаппе побил рекорд сборной Франции

Сборная Франции разгромила Австралию со счетом 4:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Один из четырех голов победившей команды забил Килиан Мбаппе.

Нападающий в пятый раз отличился на чемпионате мира. Он достиг этой отметки в 23-летнем возрасте.

Мбаппе стал самым молодым игроком в истории французской сборной с пятью мячами на ЧМ.

Форвард «ПСЖ» побил рекорд Жюста Фонтена, который забил пять голов к 24 годам.

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