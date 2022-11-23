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    Мбаппе побил рекорд сборной Франции

    Сборная Франции разгромила Австралию со счетом 4:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Один из четырех голов победившей команды забил Килиан Мбаппе.

    Нападающий в пятый раз отличился на чемпионате мира. Он достиг этой отметки в 23-летнем возрасте.

    Мбаппе стал самым молодым игроком в истории французской сборной с пятью мячами на ЧМ.

    Форвард «ПСЖ» побил рекорд Жюста Фонтена, который забил пять голов к 24 годам.

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    Источник: Opta

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