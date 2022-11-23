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    Только 2 футболиста забили за Францию на ЧМ больше голов, чем 23-летний Мбаппе

    Сборная Франции разгромила Австралию со счетом 4:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Один из четырех голов победившей команды забил Килиан Мбаппе.

    23-летний нападающий «ПСЖ» в пятый раз отличился на чемпионате мира.

    Это третий результат в истории французской сборной. Мбаппе догнал в списке бомбардиров Мишеля Платини и Зинедина Зидана.

    Больше только у двух футболистов – Тьерри Анри (6) и Жюста Фонтена (13).

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    Источник: Stats Foot

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