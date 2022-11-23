Только 2 футболиста забили за Францию на ЧМ больше голов, чем 23-летний Мбаппе

Сборная Франции разгромила Австралию со счетом 4:1 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Один из четырех голов победившей команды забил Килиан Мбаппе.

23-летний нападающий «ПСЖ» в пятый раз отличился на чемпионате мира.

Это третий результат в истории французской сборной. Мбаппе догнал в списке бомбардиров Мишеля Платини и Зинедина Зидана.

Больше только у двух футболистов – Тьерри Анри (6) и Жюста Фонтена (13).

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