Бускетс заявил, что ЧМ-2022 станет для него последним чемпионатом мире в карьере

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о своем будущем.

– Я воодушевлен перед моим последним чемпионатом мира.

– Ты уверен, что последний?

– Похоже, что да. Через четыре года я буду слишком стар. Но я не думаю об этом, а просто надеюсь, что смогу помочь сборной.

34-летний Бускетс планирует продолжить карьеру в МЛС.

Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

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