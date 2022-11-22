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    Бускетс заявил, что ЧМ-2022 станет для него последним чемпионатом мире в карьере

    Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о своем будущем.

    – Я воодушевлен перед моим последним чемпионатом мира.

    – Ты уверен, что последний?

    – Похоже, что да. Через четыре года я буду слишком стар. Но я не думаю об этом, а просто надеюсь, что смогу помочь сборной.

    • 34-летний Бускетс планирует продолжить карьеру в МЛС.
    • Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

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    Источник: Marca

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