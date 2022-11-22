Бускетс заявил, что ЧМ-2022 станет для него последним чемпионатом мире в карьере

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о своем будущем.
– Я воодушевлен перед моим последним чемпионатом мира.
– Ты уверен, что последний?
– Похоже, что да. Через четыре года я буду слишком стар. Но я не думаю об этом, а просто надеюсь, что смогу помочь сборной.
- 34-летний Бускетс планирует продолжить карьеру в МЛС.
- Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.
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Источник: Marca