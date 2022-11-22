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    РПЛ отреагировала на добавленное время к матчам ЧМ-2022: «Мы были в тренде уже в 2020 году»

    Пресс-служба РПЛ отреагировала, что к матчам чемпионата мира-2022 судьи добавляют двухзначные количества минут.

    «Мы были в тренде этого ЧМ уже в июле 2020-го: «Ростов» и «Краснодар» сыграли 111 минут в матче 25-го тура сезона-2019/20», – напомнила лига.

    • Судья из Бразилии Рафаэль Клаус добавил к матчу Англия – Иран (6:2) 14 минут к 1-му тайму.
    • Ко 2-му тайму он добавил 10 минут, но игра затянулась еще на 3 минуты из-за вмешательства VAR.
    • Матч стал самым продолжительным в истории ЧМ.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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