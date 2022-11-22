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    «Дурость и показуха». Колосков раскритиковал преклонение колена перед матчами

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что не стоит перед матчами чемпионата мира-2022 преклонять колено (в знак поддержки акции против расизма Black Lives Matter).

    «Мы в разгар ажиотажа не поддерживали акцию. Честно говоря, забыл, что такая процедура существует. Мне очень удивительно, что Англия встанет на колено перед своими матчами на ЧМ.

    Борьба против расизма – это не политика, а реальное и конкретное действие. Я сразу с недоумением воспринял акцию, потому что речь идет о конкретном случае с определенным человеком дурной репутации. Мне было не по себе, когда ввели эту акцию, да еще и в Европе стали преклонять колено. Увидел в этом противоестественное и никакого отношения не имеющего к собственно борьбе с расизмом. Это надо проявлять на деле, а не в таких показательных жестах, которые англичане собираются сделать в Катаре.

    Такая акция в РПЛ? Это дурость и никому не нужная показуха, основанная на конкретном примере уголовника. И что, мы теперь должны преклоняться? Ерунда», – сказал Колосков.

    • Преклонение колена – часть социального движения Black Lives Matter («Черные жизни важны»).
    • Оно зародилось в 2020 году после убийства американским полицейским темнокожего гражданина Джорджа Флойда.
    • В частности, колено перед матчем преклонял российский судья Кирилл Левников, когда в 2021 году судил на «Уэмбли» матч сборной Англии.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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