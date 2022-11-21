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    Каррера: «Промес мог быть полезен сборной Нидерландов на ЧМ-2022»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, что вингера Квинси Промеса не взяли на чемпионат мира.

    • Голландцы сегодня начали путь на ЧМ-2022 с победы над Сенегалом (2:0).
    • Также в группе с ними Катар и Эквадор.
    • В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 21 матче.

    «Мне не удалось сегодня посмотреть матч сборной Нидерландов. Поздравляю их с первой победой на чемпионате мира.

    Смотрелись бы они в атаке лучше с Промесом? Возможно. Я уверен, что Квинси мог быть полезен Нидерландам на ЧМ!» – сказал Каррера.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.11.2022 23:15
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