Каррера: «Промес мог быть полезен сборной Нидерландов на ЧМ-2022»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, что вингера Квинси Промеса не взяли на чемпионат мира.

Голландцы сегодня начали путь на ЧМ-2022 с победы над Сенегалом (2:0).

Также в группе с ними Катар и Эквадор.

В этом сезоне Промес забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 21 матче.

«Мне не удалось сегодня посмотреть матч сборной Нидерландов. Поздравляю их с первой победой на чемпионате мира.

Смотрелись бы они в атаке лучше с Промесом? Возможно. Я уверен, что Квинси мог быть полезен Нидерландам на ЧМ!» – сказал Каррера.

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