Тареми забил самый поздний гол в основное время в истории ЧМ

Сборная Англии разгромила Иран (6:2) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022.
На 113-й минуте с пенальти отличился форвард иранцев Мехди Тареми. Это самый поздний гол в основное время в истории чемпионата мира.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.
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Источник: Opta