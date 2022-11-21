Тареми забил самый поздний гол в основное время в истории ЧМ

Сборная Англии разгромила Иран (6:2) в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022.

На 113-й минуте с пенальти отличился форвард иранцев Мехди Тареми. Это самый поздний гол в основное время в истории чемпионата мира.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию