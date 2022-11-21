Компания Bud подарит все запланированные к продаже на ЧМ-2022 запасы пива победителю турнира

Компания «Бадвайзер» решила, что сделать с запасами пива, которые появились из-за запрета на продажу алкоголя на катарских стадионах во время ЧМ-2022.

Bud подарит все запланированные к продаже запасы стране, чья сборная выиграет чемпионат мира.

Власти Катара не разрешили продавать пиво на стадионах во время турнира.

ФИФА узнала о запрете за три дня до начала чемпионата.

Сообщалось, что Bud лишился из-за запрета 75 миллионов евро.

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