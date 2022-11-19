Рианчо: «Если Бердыев возглавит «Сочи», команда будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Бердыев — профессионал высокого уровня, он очень сильный тренер, отличный тактик. Я встречал очень мало тренеров, которые уделяют столько времени изучению соперника. Бердыев владеет этим навыком на высшем уровне. Время, проведенное с Курбаном в «Рубине», было незабываемым. Я всегда буду благодарен ему за возможность поработать в РПЛ.

Думаю, если он возглавит «Сочи», то они в будущем будут бороться с «Зенитом» за чемпионство. На мой взгляд, Курбан сможет вернуть «Сочи» на уровень прошлого сезона», — сказал Рианчо.

«Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».

В России он не тренирует с 2019 года.

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