Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Рианчо: «Если Бердыев возглавит «Сочи», команда будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»

    Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

    «Бердыев — профессионал высокого уровня, он очень сильный тренер, отличный тактик. Я встречал очень мало тренеров, которые уделяют столько времени изучению соперника. Бердыев владеет этим навыком на высшем уровне. Время, проведенное с Курбаном в «Рубине», было незабываемым. Я всегда буду благодарен ему за возможность поработать в РПЛ.

    Думаю, если он возглавит «Сочи», то они в будущем будут бороться с «Зенитом» за чемпионство. На мой взгляд, Курбан сможет вернуть «Сочи» на уровень прошлого сезона», — сказал Рианчо.

    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
    • Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
    • В России он не тренирует с 2019 года.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Широков назвал единственную российскую команду, которая может пригласить Дзюбу
    Назначить Бердыева попросили игроки «Сочи» (Владислав Зимагулов) 4
    Точилин отреагировал на новость, что Бердыев возглавит «Сочи»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14006

      Skull_Boy 1 час назад

      Уже мы видели, как Бердыев опозорился в Иране и Казахстане, из топов лиги сделал хлам

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11